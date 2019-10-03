Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с годовщиной объединения Германии

Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с годовщиной объединения Германии

Президент России Владимир Путин поздравил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера ФРГ Ангелу Меркель с годовщиной объединения ФРГ и ГДР. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Объединение Германии — событие исторического масштаба, ознаменовавшее окончание холодной войны в Европе и открывшее новую страницу в отношениях между нашими государствами», — заявил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее развитие двусторонних отношений и российско-германского сотрудничества будет отвечать интересам народов России, Германии и всей Европы.

День германского единства отмечается в стране с 1990 года 3 октября, в соответствии с Договором об объединении Германии, в день вхождения ГДР в состав ФРГ.