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Путин сравнил главу студотрядов с Брежневым из-за количества значков

Президент Владимир Путин пошутил над руководителем студотрядов Михаилом Киселевым, сравнив его с Леонидом Брежневым, пишет ТАСС.

На встрече главы государства с представителями организации «Российские студенческие отряды» Путин сказал Киселеву: «Сколько у вас значков! Как у Леонида Ильича Брежнева».

Киселев ответил президенту, что еще не дотягивает до Брежнева. Другой участник встречи тоже пошутил, сказав, что руководитель студенческих отрядов целуется так же, как генсек ЦК КПСС.

Путин на эту реплику отреагировал фразой «Главное, чтобы знал, с кем целоваться». На это Киселев заверил главу государства, что целует только жену и сына перед сном.

В конце октября президент рассказал анекдот во время беседы о проблемах медицины с представителями общественности Калининграда. Ситуацию с госзакупками в медицине Путин описал анекдотом о бабушке, посетившей адвоката.

Теги: Владимир Путин, Леонид Брежнев, награды
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