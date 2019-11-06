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Технологии и медиа ,  
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В Госдуму внесут законопроект о блокировке сотовой связи для заключенных

Депутат Госдумы от «Единой России» и заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн разработал поправки в законы «О связи», «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания...» и «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых...» по ограничению использования сотовой связи в метах лишения свободы. Об этом РБК рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов и подтвердил сам депутат.

Согласно законопроекту сотовые операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров определенных абонентов, если получат соответствующие заявления от руководителя исправительного учреждения.

По словам Хинштейна, законопроект был согласован с Минкомсвязью и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Иванов подтвердил, что Минкомсвязь предварительно и с оговорками поддержала эту инициативу.

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Александр Хинштейн отмечает, что несмотря на то что по внутреннему распорядку использование телефонов в исправительных учреждениях запрещено как для осужденных, так и для сотрудников, ежегодно в учреждениях уголовно-исполнительной системы изымается порядка 60 тыс. телефонов. «С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и т.д.», — указал депутат.

Власти думают о том, как ограничить использование мобильных телефонов в местах лишения свободы, уже несколько лет. В очередной раз проработать вопрос установки на территории исправительных учреждений технического оборудования для подавления сигнала радиоволн — так называемых блокираторов — МВД поручило по итогам коллегии 1 ноября,рассказал РБК источник, знакомый с поручениями.

Теги: заключенные, Госдума, мобильная связь
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