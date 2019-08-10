Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,28 +0,24 EUR Бирж. 73,10 +0,37 Brent 58,67 +1,98% USD Нал. 65,99 64,05 EUR Нал. 73,98 71,75 USD ЦБ 65,25 +0,12 EUR ЦБ 73,02 -0,02 EUR/USD 1,1203 +0,0024 BTC/USD Бирж. 11 350,00 -535,00 IMOEX 2 679,71 -0,63% RTSI 1 289,47 -1,10% DJIA 26 287,44 -0,34% Nasdaq 7 959,14 -1,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Activision Blizzard $64 (+34,23%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Activision Blizzard $64 (+34,23%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 65,25 (+0,12) Quote, 09 авг, 13:24
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 73,02 (-0,02) Quote, 09 авг, 13:24
Глава МВД Италии раскритиковал Ричарда Гира за акцию с мигрантами Политика, 21:43 «Краснодар» в меньшинстве выиграл у «Рубина» Спорт, 21:36 «Зенит» победил «Динамо» в чемпионате России Спорт, 21:12 Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией» Общество, 21:11 Российский волейболисты выиграли второй подряд матч квалификации Игр-2020 Спорт, 21:01 Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории чемпионатов России Спорт, 20:58 Украинский министр оценил затраты на ремонт дорог в $40 млрд Общество, 20:56 Детский омбудсмен сообщил о двух несовершеннолетних задержанных в Москве Общество, 20:56 Житель США назвал визит в магазин с винтовкой «социальным экспериментом» Общество, 20:54 Bloomberg назвал самые богатые семьи мира Бизнес, 19:55 Полиция назвала число задержанных после акции в Москве Общество, 19:45 Путин на «Урале» с коляской привез Аксенова и Развожаева на байк-шоу Политика, 19:40 Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж Общество, 19:33  Синоптик оценил заявление депутата о климатических атаках против России Общество, 19:32
Общество ,  
0 
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»

Студентам не следует пользоваться онлайн-энциклопедией «Википедия», так как этот источник информации является недостоверным. Такое мнение выразил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в рамках летнего молодежного образовательного форума «Территория смыслов», передает ТАСС.

«Не пользуйтесь Wikipedia, можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале. Он отметил, на сайте энциклопедии содержится много непроверенной информации. Волин добавил, что на сегодняшний день существует отдельный бизнес, который предусматривает по заказу тех или иных компаний написание статей, которые впоследствии правятся. «Там может быть и то, что соответствует действительности, и совершенно неверная информация», — добавил замглавы Минкомсвязи. 

В текущем году молодежный форум «Территория смыслов» впервые проходит на базе мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей». В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, из-за чего мероприятие называлось «Территория смыслов на Клязьме».

Теги: Алексей Волин, «Территория смыслов», студенты, «Википедия»
Материалы по теме
Форум «Территория смыслов» сменит место проведения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter