Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»

Студентам не следует пользоваться онлайн-энциклопедией «Википедия», так как этот источник информации является недостоверным. Такое мнение выразил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в рамках летнего молодежного образовательного форума «Территория смыслов», передает ТАСС.

«Не пользуйтесь Wikipedia, можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале. Он отметил, на сайте энциклопедии содержится много непроверенной информации. Волин добавил, что на сегодняшний день существует отдельный бизнес, который предусматривает по заказу тех или иных компаний написание статей, которые впоследствии правятся. «Там может быть и то, что соответствует действительности, и совершенно неверная информация», — добавил замглавы Минкомсвязи.

В текущем году молодежный форум «Территория смыслов» впервые проходит на базе мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей». В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, из-за чего мероприятие называлось «Территория смыслов на Клязьме».