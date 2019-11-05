На Алтае четверо детей отравились синей жидкостью из найденной бутылки

Четверо детей отравились в Алтайском крае, выпив содержимое найденной на берегу реки бутылки. Об этом сообщает «Алтайская правда».

В бутылке была жидкость синего цвета, предположительно тосол. Как сообщил

министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, инцидент произошел 1 ноября. Ночью у двух детей из одной семьи открылась рвота, родители вызвали скорую помощь.

Мальчики были госпитализированы в Краевой центр охраны материнства и детства, один из них находится в реанимации. По предварительным данным, отравившимся детям 7 и 12 лет.

Двое других детей госпитализированы в Панкрушихинскую центральную районную больницу.

РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава Алтайского края.