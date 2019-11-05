МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

В Москве с вечера 5 ноября до утра 6 ноября ожидается дождь и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Согласно прогнозу, с 17:00 мск 5 ноября до 3:00 мск 6 ноября в Москве пройдет дождь, а порывы ветра составят 12–17 м/с. В связи с этим МЧС рекомендует жителям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter также советует водителям быть осторожнее при парковке и не оставлять автомобили у шатких конструкций.

Ранее синоптики сообщили, что 5 ноября в Москве зафиксировали самую теплую погоду для этого дня. К полудню воздух прогрелся до плюс 10,6 градуса.Такой высокой температуры в этот день не было ни разу за всю историю наблюдений. Предыдущий температурный рекорд для 5 ноября был установлен в 1922 году, тогда температура составила плюс 10,3 градуса.