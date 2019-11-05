СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога. Об этом говорится в сообщении столичного управления ведомства.

Инцидент, по информации следователей, произошел еще в августе, в одной из клиник на юго-западе города, где подростку удалили зуб. У него возникли осложнения, из-за чего он повторно посетил врача той же клиники. Спустя месяц у него началось сильное кровотечение, подростка госпитализировали, позднее он скончался.

Уголовное дело следователи возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего).

В середине октября в Вологде СК завел дело из-за того, что пациентка частной клиники умерла после сделанной ей липосакции. Ее отпустили домой сразу после операции, ей стало плохо, и скорая помощь доставила ее в реанимацию. Через неделю она умерла, не приходя в сознание.