Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 63,25 (-0,78) Quote, 13:07
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-1,06) Quote, 13:07
Business talk: карьера или свой бизнес РБК и Сбербанк Первый, 17:25 Умер актер театра Et Cetera Петр Смидович Общество, 17:24 Черчесов объяснил невызов в сборную лучшего бомбардира РПЛ Спорт, 17:18 Диетолог объяснил вред переедания сладостей Общество, 17:12 МЧС предупредило москвичей о сильном ветре Общество, 17:06 Рекорд на подходе: почему пошел в рост Dow Jones и долго ли это продлится Quote, 17:06 СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве Общество, 17:01 Глава Дагестана ответил на данные о неэффективности вложений в регион Экономика, 16:57 Как россияне выбирают курсы дополнительного образования: исследование Pro, 16:56 Как федеральной розничной сети увеличить онлайн-продажи в 2,5 раза РБК и SAP, 16:55 На Алтае четверо детей отравились синей жидкостью из найденной бутылки Общество, 16:52 Иск на ₽100 трлн оказался связан с закрытием аккаунта в «Одноклассниках» Общество, 16:48 Заподозренный в подготовке теракта в Москве мужчина признал вину Общество, 16:45 Минздрав проверит информацию об умытой половой тряпкой пациентке в Миассе Общество, 16:37
Общество ,  
0 
СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога. Об этом говорится в сообщении столичного управления ведомства.

Инцидент, по информации следователей, произошел еще в августе, в одной из клиник на юго-западе города, где подростку удалили зуб. У него возникли осложнения, из-за чего он повторно посетил врача той же клиники. Спустя месяц у него началось сильное кровотечение, подростка госпитализировали, позднее он скончался.

Уголовное дело следователи возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего).

В середине октября в Вологде СК завел дело из-за того, что пациентка частной клиники умерла после сделанной ей липосакции. Ее отпустили домой сразу после операции, ей стало плохо, и скорая помощь доставила ее в реанимацию. Через неделю она умерла, не приходя в сознание.

Теги: Москва, подросток, смерть, врачи, стоматология, Следственный комитет
Материалы по теме
Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании
Политика
СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter