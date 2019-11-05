Минобороны Армении объяснило «попытки неофициально» решить вопрос с ORSIS

У Министерства обороны Армении нет никаких проблем с выпускающей винтовки ORSIS российской компанией «Промтехнологии». Об этом РБК сообщил пресс-секретарь Минобороны Республики Армения Арцрун Ованнисян.

Так он прокомментировал информацию о попытках неофициально решить вопрос с поставками оружия в Армению. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что ведомство отправляло в российскую компанию неофициальные приглашения для урегулирования вопросов о несостоявшемся контракте на поставку партии оружия.

«В действительности было так: «Промтехнологии» написала письмо в адрес министерства обороны Республики Армения. Минобороны дало согласие на уровне соответствующих чиновников министерства, но не на уровне министра обороны. Там есть много заместителей, есть начальники управлений, отделов. Речь шла о таком [официальном] уровне», — заявил Ованнисян.

Также он добавил, что «Минобороны Республики Армения никаких проблем с компанией «Промтехнологии» не имеет, но мы считаем, что есть ряд проблем между «Промтехнологии» и армянской дочерней компанией ORSIS ARMS».

В мае Минобороны Армении объявило конкурс на поставку оружия на несколько миллионов долларов. Условиям контракта соответствовала только российская ORSIS, но конкурс закрыли. Компания обратилась в суд, в Армении после этого возбудили уголовное дело. В октябре российский Минпромторг подготовил Еревану письмо из-за срыва контракта.