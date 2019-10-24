В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера

Поводом стал срыв тендера на поставки оружия, в котором принимала участие российская Orsis. Из-за проблем с конкурсом в Армении возбудили уголовное дело. Москва подготовила письмо, в котором просит Ереван разобраться в ситуации

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.

По словам собеседника РБК, письмо уже передано в МИД, в ближайшее время его могут направить армянской стороне по дипломатическим каналам. Источник добавил, что сообщение о ноте, направленной армянской стороне, не соответствует действительности.

Об этом также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ и собеседника, знакомого с ситуацией. По его словам, документ на имя министра обороны Армении Давида Тонояна может быть направлен в ближайшее время.

Ранее источник агентства заявил, что из-за срыва тендера Москва направила Еревану ноту протеста.