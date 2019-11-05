Дума одобрила законопроект о предустановке российского софта на гаджеты

Государственная дума 5 ноября в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые гаджеты. Информация об этом содержится в электронной базе данных парламента.

В пояснительной записке говорится, что отечественный софт будет более удобным для российских пользователей. Речь идет о его установке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Предполагается, что перечень устройств, на которые нужно будет устанавливать российские программы в обязательном порядке, определит правительство.

Инициатором законопроекта выступила группа депутатов из разных партий. Они же предлагали запретить продажу гаджетов без российского ПО. В соответствии с инициативой, в закон «О защите прав потребителей» будет введена административная ответственность для компаний-нарушителей. За продажу смартфонов и компьютеров без отечественного ПО должностных лиц предлагается штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. руб. Законопроект также находится на стадии рассмотрения и еще не прошел первое чтение

В конце июля специалисты провели анализ российского рынка ПО и предложили список приложений для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры. Сообщалось, что в девяти из 12 категорий приложений у отечественных разработчиков есть достойная замена иностранным программам.