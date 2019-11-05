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В Якутии СК начал проверку видео с управляющей самолетом девушкой

Следователи проводят проверку информации о том, что девушка управляла самолетом Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» без соответствующего допуска. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, 31 августа девушка находилась за штурвалом самолета Ан-24, который следовал из Якутска в Саккырыыр (Батагай), хотя не имела для этого разрешающих документов. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Общество
В Якутии начали проверку видео с управляющей пассажирским Ан-24 девушкой

Ранее телеканал «Якутия24» сообщил, что в сети появилось видео, на котором пилот пассажирского Ан-24 посадил за штурвал девушку. Транспортная полиция Якутии организовала проверку по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщает портал NewsYkt, на видеозаписи, которую в Instagram опубликовала сама девушка, слышно, как пилот учит ее управлять самолетом: «Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево. Обратно теперь крути!» В «ИрАэро» порталу сообщили, что авиакомпания также проводит проверку информации. «Есть сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании», — добавили там.
 

Теги: Следственный комитет, проверка, Якутия, самолет
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