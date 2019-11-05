В Магнитогорске девятимесячный ребенок отравился крысиным ядом

Девятимесячная девочка попала в больницу после отравления крысиным ядом в Магнитогорске (Челябинская область). По данному факту организована доследственная проверка, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Ребенка с признаками отравления доставили в одно из местных медицинских учреждений 2 ноября. Девочку поместили в реанимационное отделение, медики оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое.

В сентябре ребенок в Калмыкии умер из-за отравления ядовитыми химикатами, еще двоих детей поместили в реанимацию. Инцидент произошел после того, как накануне их родители проводили дезинфекцию.

