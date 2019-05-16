Пост генсека ОДКБ в 2020 году займет белорусский кандидат

Пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2020 года займет представитель Белоруссии. Им может стать госсекретарь Совбеза страны Станислав Зась, передает новостное агентство «БелТА» слова исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.

Он отметил, что с 1 января 2020 года «очередь занимать должность генерального секретаря переходит к Республике Беларусь». Вопрос о новом генсеке будет обсуждаться на внеочередном заседании постоянного совета ОДКБ 17 мая. По словам Семерикова, сейчас Зась — единственный предложенный кандидат на этот пост.

Окончательное решение будет принято 22 мая на заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ. Как пояснил Семериков, главы МИД только рекомендуют руководителям государств то или иное должностное лицо.

В ноябре 2018 года Армения отозвала своего представителя, занимавшего пост генсека ОДКБ согласно очереди. Члены организации договорились не выбирать ее нового главу до января 2019 года.