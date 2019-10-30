Индекс Мосбиржи впервые превысил 2900 пунктов

Индекс Московской биржи в ходе торгов обновил исторический максимум, перевалив за отметку в 2900 пунктов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

На 13:50 мск индекс достиг 2905 пунктов. Это на 23 пункта, или 0,64%, выше, чем при открытии торгов.

Индекс РТС в процентном плане подрос еще выше — на 0,72% и достиг 1434 пунктов.

Рост показали, в частности, акции Газпрома (+2,58%), Сбербанка (+0,72%), ЛУКОЙЛа (+0,74), ВТБ (+1,42).

3 июня индекс Мосбиржи пробил уровень в 2700 пунктов. Тогда локомотивом роста выступили акции «Газпрома».