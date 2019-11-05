Депутат объяснил превосходство России над США в радиоэлектронной борьбе

Россия ушла далеко вперед по части средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не только в сравнении с США, но и с другими странами, заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Депутат отметил как превосходство в выявлении возможных точек, которые подают определенные сигналы, так и подавлении сигнала со стороны противника.

«Если подаются какие-то сигналы, то в рамках радиоэлектронной борьбы их можно приглушить, чтобы этот сигнал нейтрализовать», — ответил Швыткин на вопрос РБК, в чем именно Россия превосходит другие страны.

Средства РЭБ, по словам Швыткина, помогли предотвратить возможное нападение на подразделение нашей группировки в Сирийской Арабской Республике.

«Вызывает некое сожаление, что США все-таки говорят о возможном противостоянии с Россией, когда, безусловно, мы не собираемся нападать», — сказал депутат.