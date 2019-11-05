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Депутат объяснил превосходство России над США в радиоэлектронной борьбе

Россия ушла далеко вперед по части средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не только в сравнении с США, но и с другими странами, заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Депутат отметил как превосходство в выявлении возможных точек, которые подают определенные сигналы, так и подавлении сигнала со стороны противника.

«Если подаются какие-то сигналы, то в рамках радиоэлектронной борьбы их можно приглушить, чтобы этот сигнал нейтрализовать», — ответил Швыткин на вопрос РБК, в чем именно Россия превосходит другие страны.

Средства РЭБ, по словам Швыткина, помогли предотвратить возможное нападение на подразделение нашей группировки в Сирийской Арабской Республике.

«Вызывает некое сожаление, что США все-таки говорят о возможном противостоянии с Россией, когда, безусловно, мы не собираемся нападать», — сказал депутат.

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Ранее американские военные сообщили, что Соединенные Штаты не готовы противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае войны с Россией или Китаем.По мнению подполковника Вооруженных сил США Гэри Лайка, американские военные медленнее совершенствуют методы РЭБ, нежели «находят новые проблемы». Он отметил, что во время учений они не выключают свои мобильные телефоны, которые передают их точное местоположение.

Швыткин в разговоре с РБК уточнил, что в российской армии использование мобильных телефонов, в том числе при выполнении различных спецопераций, запрещено.

Теги: РЭБ, Россия, США, новости РБК
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