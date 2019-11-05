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Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

«Почти 2 кг золотых слитков обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск при таможенном контроле у российской туристки, выезжающей в Китай. Слитки были прикреплены к ступням скотчем. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя», — говорится в сообщении.

Таможенники отметили, что инспектор обратила внимание на подозрительное поведение девушки. В частности, она нервничала и неестественно переставляла ноги при ходьбе.

В общей сложности было обнаружено восемь золотых слитков общим весом 1863,81 грамма. Оценочная стоимость драгоценного металла составляет более 5 млн руб.

Как пояснили в ведомстве, слитки были изготовлены кустарным способом. Документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, а также промышленные пробы, отсутствовали.

Девушка сообщила, что перемещала слитки по просьбе гражданина КНР за денежное вознаграждение. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов).

В августе читинские таможенники задержали россиянку, спрятавшую в кроссовках под стельками золото стоимостью более 4 млн руб.

Теги: Забайкальский край, Китай, золото
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