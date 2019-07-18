МВФ предложил России рассекретить часть бюджетных расходов

Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал шаги российских властей по повышению прозрачности в налогово-бюджетной сфере и рекомендовал продолжать сокращать долю засекреченных расходов в бюджете. Об этом говорится в резюме по итогам консультаций исполнительного совета МВФ с Россией в 2019 году. Кроме повышения открытости бюджета МВФ также рекомендовал раскрывать обязательства госорганов в рамках государственно-частных партнерств (ГЧП).
Секретные статьи есть только в федеральном бюджете РФ, и основная часть закрытых расходов связана с обороной и безопасностью. Полностью или практически полностью засекречены расходы на ядерно-оружейный комплекс (раздел «Национальная оборона»), «Органы пограничной службы» и «Органы безопасности», к которым относятся ФСБ, ФСО, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Засекречена почти половина фундаментальных и прикладных исследований из-за военных разработок.
Гостайной также является небольшая доля трат на образование, здравоохранение, социальную политику и т.п. «Это связано со специфической деятельностью военных учреждений, например военных училищ и госпиталей», — пояснил РБК заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. С 2018 года в федеральном бюджете появилось секретное приложение с «отдельными межбюджетными трансфертами бюджетам субъектов РФ».
Параметры «закрытого» бюджета
По открытости бюджета Россия заняла 15-е место среди 115 стран в последнем рейтинге неправительственной организации «Международное бюджетное партнерство» за 2017 год. В 2018 году секретная часть федерального бюджета составила 17,6% всех расходов, или почти 3 трлн руб. Доля закрытых расходов на безопасность и правоохранительную деятельность выросла до 38,3%, что стало рекордом за предыдущие двенадцать лет. При этом на 5,1% уменьшилась доля секретных расходов на госаппарат и на 2,4% по разделу «Национальная экономика».
Однако секретные расходы могут расти по ходу исполнения бюджета. В конце 2016 года они резко подскочили до постсоветского максимума в 21,7%, из-за того что правительство решило досрочно расплатиться с банками по кредитам ОПК на 800 млрд руб.