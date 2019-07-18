МВФ предложил России рассекретить часть бюджетных расходов

Открытость «непатриотична»

Доля закрытых расходов в российском бюджете остается «достаточно большой», считает заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин. «Кроме засекреченных расходов по закону о гостайне есть категория для служебного пользования (ДСП), которой активно пользуются некоторые ведомства», — отмечает экономист. Уровень прозрачности определяет политическая ситуация и нынешние условия подталкивают к закрытости, считает Зацепин.

В 2012 году на посту премьера в предвыборной статье Владимир Путин обещал новые подходы к применению гостайны. «Чрезмерная закрытость уже привела к снижению конкуренции, взвинчиванию цен на продукцию военного назначения, получению сверхприбылей, идущих не на модернизацию производств, а в карманы отдельных коммерсантов и чиновников», — отмечал Путин, призывая отказываться от практики проведения закрытых торгов, если это не противоречит национальным интересам.

Однако эта цель не была отражена в майских указах 2012 года по совершенствованию госуправления, обратил внимание Зацепин. «А в этом политическом цикле предложения о повышении открытости бюджета будут отторгаться как непатриотичные. Все боятся санкций и закрываются», — считает экономист.

Также существует риск непрозрачности обязательств государства о преференциях определенным инвесторам по договорам ГЧП или специальным инвестиционным контрактам (СПИК), отмечает Климанов, что противоречит идее равных и открытых условий для бизнеса.

Нужно ли России придерживать бюджетные расходы

Исполнительные директора МВФ сочли «целесообразным» нынешний курс налогово-бюджетной политики в России и посчитали, что в долгосрочной перспективе российской экономике потребуется дополнительная бюджетная консолидация (замораживание расходов), «чтобы обеспечить справедливое распределение между поколениями».

Еще большая бюджетная консолидация мало актуальна для России, не согласен макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «Эта теоретическая модель является мейнстримом: тратя больше, мы подвергаем риску будущие поколения. Но российская экономика очень сильно завязана на бюджет, и консолидация приведет к замедлению роста ВВП. Расходы бюджета, в том числе средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), — единственное, что может разогнать российскую экономику», — считает Мурашов.

Сбалансированность бюджета при недостаточной доле инвестиций не гарантирует долгосрочную устойчивость, полагает Климанов. «Не всегда оправданно всеми силами гнаться за сбалансированностью бюджета и добиваться профицита. Лучше избегать избыточных усилий для роста доходов и неоптимальной структуры расходов», — отметил он.

«Перезапуск» российской экономики может быть реализован лишь с помощью импульса со стороны государства, которое должно пойти на более уверенные шаги в расходовании бюджетных средств, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «В условиях жесткой бюджетной политики, которой, на наш взгляд, сейчас придерживается государство, реализация структурных реформ экономики постоянно отодвигается на неопределенную перспективу», — заключил он.