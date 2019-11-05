При пожаре на ферме в Саратовской области погибли 10 тыс. кроликов

При пожаре на ферме в Саратовской области погибли 10 тыс. кроликов

При пожаре на ферме в селе Голубьевка в Энгельском районе Саратовской области погибли 10 тыс. кроликов, передает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар произошел на частной ферме ООО «Агрофирма «Спартак». Людей среди пострадавших нет.

Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м, его полностью потушили в 07:40 мск. Для ликвидации возгорания задействовали 12 человек и четыре единицы техники.

Ранее в мае при пожаре в шведском городе Линчепинге в результате пожара в двух зданиях на птицеферме погибли около 100 тыс. кур. Никто из людей не пострадал.

