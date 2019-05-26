Общество , 22:03
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В Швеции около 100 тыс. кур погибли во время пожара
В шведском городе Линчепинг в результате возгорания двух зданий на птицеферме погибли около 100 тыс. кур. Об этом сообщает местное издание Expressen.
По данным издания, аварийные службы получили сообщение о пожаре в 16:10 (17:10 мск). Когда пожарные приехали на место происшествия, обе постройки были объяты пламенем.
Спасти кур не удалось. Пожарные сосредоточились на спасении соседнего здания и смогли предотвратить дальнейшее распространение огня.
Люди в результате инцидента не пострадали, подчеркнуло Expressen.