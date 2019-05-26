В Швеции около 100 тыс. кур погибли во время пожара

В Швеции около 100 тыс. кур погибли во время пожара

В шведском городе Линчепинг в результате возгорания двух зданий на птицеферме погибли около 100 тыс. кур. Об этом сообщает местное издание Expressen.

По данным издания, аварийные службы получили сообщение о пожаре в 16:10 (17:10 мск). Когда пожарные приехали на место происшествия, обе постройки были объяты пламенем.

Спасти кур не удалось. Пожарные сосредоточились на спасении соседнего здания и смогли предотвратить дальнейшее распространение огня.

Люди в результате инцидента не пострадали, подчеркнуло Expressen.