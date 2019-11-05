Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за Дня народного единства

Россияне на предстоящей неделе будут работать четыре дня вместо пяти из-за длинных выходных, связанных с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

«В связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства, который выпал на понедельник, россияне отдыхали три дня — со 2 по 4 ноября. Поэтому наступившая рабочая неделя будет четырехдневной», — сообщили в ведомстве.

День народного единства — российский государственный праздник, который отмечается 4 ноября с 2005 года.

Ранее в Роструде напомнили о последнем рабочем дне в 2019 году, который выпадает на вторник, 31 декабря. Впоследствии россияне будут отдыхать в период с 1 по 8 января.