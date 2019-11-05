Киркорова отказались вызывать свидетелем по делу о попытке теракта

Следствие отказалось включать Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова и Максима Галкина в список свидетелей по делу о попытке теракта. Об этом «Коммерсанту» сообщил адвокат Исрафил Гададов, защищающий одного из обвиняемых — Хидирнеби Казуева.

Дело повторно отправили в Южный окружной военный суд. Дату рассмотрения пока не назначили. Теперь в материалах значатся восемь статей обвинения.

Фигурантами являются четверо жителей Дагестана. По версии следствия, двое из них — Казуев и Габибул Халдузов — в 2016 году создали террористическую ячейку. В следующем году в группу вошел Самир Ибрагимов.

В материалах дела говорится, что в это время они начали обсуждать план совершения теракта на концерте Киркорова. Четвертый фигурант дела Шамиль Магомедов купил канистру ацетона для изготовления взрывных устройств. Однако они не смогли претворить свои планы в жизнь, так как территория Летней эстрады филармонии, где в 2017 году проходил концерт, охранялась полицейскими.

В марте 2019 года Казуев заявил, что он планировал не теракт, а покушение на Киркорова по заказу Галкина. В связи с этим его адвокат Гададов попросил включить звезд в список свидетелей, но защите отказали. В ходе рассмотрения дела в Южном окружном военном суде защитники вновь планируют вызвать представителей шоу-бизнеса в качестве свидетелей. Киркоров называл ложью сообщения о заказе его убийства Галкиным.