Житель США пытался уведомить ФБР о вживленных в уши «российских жучках»

В Питтсбурге (штат Пенсильвания) мужчина пытался сообщить сотрудникам ФБР о том, что Россия якобы скрыто управляет людьми на расстоянии при помощи устанавливаемых в уши жучков, передает WXPI.

Мужчина оставил свой автомобиль у здания ФБР, пытаясь сообщить о «подсознательном гипнозе» в отношении американцев. На дверях водителя и пассажира белой краской было написано, что Россия устанавливает жучки «в ушах людей и управляет ими с помощью звука, похожего на звук собачьего свистка».

Сотрудники ведомства вызвали на место саперов, которые осмотрели машину с помощью робота. После того, как он ничего не обнаружил, автомобиль эвакуировали.

Позднее мужчина добровольно явился в ФБР. Отмечается, что он психически нездоров.