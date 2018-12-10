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Caterpillar $163 (+31,71%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 07.12.19 Купить
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Ленэнерго ₽6,96 (+22,32%) прогноз Финам к 05.12.19 Купить
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Технологии и медиа ,
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Второй созданный человеком аппарат вышел в межзвездное пространство
Это второй аппарат, созданный человеком, которому удалось выйти за пределы гелиосферы
Фото: NASA / JPL-Caltech

Американский межпланетный аппарат «Вояджер 2» вышел в межзвездное пространство — и стал вторым аппаратом в истории, которому удалось выйти за пределы гелиосферы. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (НАСА).

«Вояджер 2» вышел за пределы гелиосферы — защитного пузыря из заряженных частиц и магнитных полей, созданных Солнцем», — говорится в сообщении. — Теперь аппарат находится чуть более чем в 11 млрд миль (18 млрд км) от Земли».

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Глава программы научных исследований «Вояджер» Эд Стоун рассказал, что 5 ноября были зафиксированы всплеск галактического излучения и магнитных полей и резкое снижение потока заряженных частиц от Солнца — до почти нулевого количества, поэтому можно сделать вывод, что именно в тот день произошел выход аппарата за пределы гелиосферы.

Аппарат пока не покинул Солнечную систему, чьей границей считается внешняя граница облака Оорта. «Вояджеру 2» потребуется около 300 лет, чтобы достичь внутренней границы облака и, возможно, около 30 тысяч лет, чтобы пересечь его», — отмечают в НАСА.

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В НАСА сообщили, что все еще могут установить связь с аппаратом, но передача информации с космического корабля на Землю занимает около 16,5 часа.​ Сотрудница НАСА Сьюзен Додд рассказала, что аппарат сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

«Вояджер 2» был запущен в августе 1977 года. Первым аппаратом, вышедшим за пределы гелиосферы, был в 2012 году «Вояджер 1» (также запущенный в 2017 году). Сейчас он находится на расстоянии около 140 астрономических единиц от Солнца (1 единица = более 149 млн км). Это самый далекий от Земли объект, созданный руками человека. Предполагалось, что аппарат проработает пять лет, однако в итоге работает более 40 лет, что делает «Вояджер 1» самой продолжительной миссией НАСА.

На обоих аппаратах закреплено послание внеземным цивилизациям — медная поверхность со 115 слайдам с фотографиями жизни на Земле, записи звуков природы, музыка и приветствия на 55 языках.

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Высокий полет: лучшие снимки с космического аппарата «Вояджер»

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: «Вояджер-1», Солнечная система, НАСА
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