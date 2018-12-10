Второй созданный человеком аппарат вышел в межзвездное пространство

Это второй аппарат, созданный человеком, которому удалось выйти за пределы гелиосферы

Фото: NASA / JPL-Caltech

Американский межпланетный аппарат «Вояджер 2» вышел в межзвездное пространство — и стал вторым аппаратом в истории, которому удалось выйти за пределы гелиосферы. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (НАСА).

«Вояджер 2» вышел за пределы гелиосферы — защитного пузыря из заряженных частиц и магнитных полей, созданных Солнцем», — говорится в сообщении. — Теперь аппарат находится чуть более чем в 11 млрд миль (18 млрд км) от Земли».

Глава программы научных исследований «Вояджер» Эд Стоун рассказал, что 5 ноября были зафиксированы всплеск галактического излучения и магнитных полей и резкое снижение потока заряженных частиц от Солнца — до почти нулевого количества, поэтому можно сделать вывод, что именно в тот день произошел выход аппарата за пределы гелиосферы.

Аппарат пока не покинул Солнечную систему, чьей границей считается внешняя граница облака Оорта. «Вояджеру 2» потребуется около 300 лет, чтобы достичь внутренней границы облака и, возможно, около 30 тысяч лет, чтобы пересечь его», — отмечают в НАСА.