СК завел дело после гибели двух детей в овраге в Приморье

СК завел дело после гибели двух детей в овраге в Приморье

Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело после гибели двух детей, которые, по предварительной версии, утонули в овраге. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства, передает «РИА Новости».

По информации следствия, 5 ноября тела семилетнего мальчика и трехлетней девочки нашли в наполненном водой овраге в селе Летно-Хвалынское в Спасском районе. СК открыл уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). По предварительной версии следствия, дети утонули.

3 ноября в Саратовской области погиб десятилетний мальчик, решивший прогуляться с приехавшим в гости двоюродным братом по замерзшему озеру. Лед не выдержал веса детей, и они оказались в воде. Второго мальчика спас мужчина, рыбачивший неподалеку.