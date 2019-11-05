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Во «ВКонтакте» сообщили об угрозе критической части серверов из-за пожара

В партнерском дата-центре «ВКонтакте» произошел пожар, в результате которого под угрозой оказалась критическая часть серверов, говорится в сообщении соцсети, поступившем в РБК. Ранее проблемы из-за возгорания в дата-центре привели к сбою в работе у ряда пользователей.

Возгорание привело к «серьезным проблемам с энергоснабжением». В результате под ударом оказалась «критическая часть серверов», обеспечивающих работу ключевых продуктов соцсети, таких как, например, мессенджер и новостная лента.

Из-за масштаба проблемы специалистам соцсети пришлось выехать на место происшествия, говорится в сообщении. Позже электроснабжение удалось восстановить, а вышедшее из строя оборудование заменили. Сейчас большая часть сервисов работает стабильно, и специалисты устанавливают причины сбоя, а также устраняют оставшиеся неполадки, сообщили в соцсети.

4 ноября в работе соцсети произошел сбой. По информации интернет-портала Downdetector, после 16:00 мск появилось свыше 34 тыс. сообщений о сбоях в работе «ВКонтакте». У пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов возникали проблемы при отправке сообщений (52% случаев) и при загрузке сайта (42%).

Теги: «ВКонтакте», сбой, соцсеть, пожар
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