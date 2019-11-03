В Самарской области в результате ДТП перевернулся автобус с детьми

В Самарской области в результате ДТП перевернулся автобус с детьми

В Самарской области микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем Lada Largus. Об этом сообщает «63.ru» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в автобусе находились десять человек, включая восемь детей, а в легковушке — шесть человек. Детей и сопровождающего доставили в больницу попутным транспортом, но медицинская помощь им не потребовалась.

Как сообщает «Территория.Самара», по предварительной инорфмации, автобус врезался в легковой автомобиль, после чего перевернулся. Авария случилась на повороте в сторону села Елховка.

Губернатор Саратовской области Дмитрий Азаров в Instagram сообщил, что автобус перевозил из Ульяновской области в Самару школьников, которые возвращались с олимпиады «Что? Где? Когда?».

В начале октября в Самаре произошло ДТП с участием автобуса. В результате пострадали 15 человек. Автобус, в котором находились 30 человек, врезался в столб уличного освещения, пытаясь избежать столкновения с автомобилем.

