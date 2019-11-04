МВД сообщило об отсутствии серьезных нарушений в День народного единства

МВД сообщило об отсутствии серьезных нарушений в День народного единства

В День народного единства, 4 ноября, полицейские не допустили серьезных нарушений общественного порядка, говорится в сообщении МВД.

В более чем 1,9 тыс. праздничных мероприятий участвовали жители свыше 1,4 тыс. населенных пунктов, сообщили в ведомстве. Общественный порядок и безопасность граждан обеспечивали более 16 тыс. полицейских, а также сотрудники Росгвардии и частных охранных предприятий, дружинники и представители общественных формирований. В некоторых регионах празднование еще продолжается.

В Москве в День народного единства состоялось санкционированное шествие — «Русский марш», который проводится в столице с 2009 года. Акцию организовала Ассоциация народного сопротивления, ее участники прошли от ул. Перерва до станции метро «Люблино». Во время праздничной церемонии президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник посвящен освобождению Москвы от польских интервентов 22 октября 1612 года под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.