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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент России Владимир Путин (слева направо) (Фото: Алексей Никольский / пресс-служба Кремля)

Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

В церемонии также приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин и другие представители религиозных конфессий и молодежных организаций.

В рамках церковно-общественного форума «Православная Русь — к Дню народного единства», который проходит в Манеже, Путин также посетил экспозицию «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздник посвящен памяти событий 22 октября 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

До развала Советского Союза в 1991 года у граждан уже были праздничные выходные в последнем месяце осени  — 7 и 8 ноября в стране отмечалась годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. По этому случаю на Красной площади в Москве проходил главный военный парад, а также демонстрация трудящихся. 

Теги: Владимир Путин, Патриарх Кирилл, День народного единства
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