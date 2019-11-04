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В Белоруссии ответили на реакцию Медведева на слова о чужих войнах

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о «не наших войнах» были вырваны из контекста и искажены. Об это «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Реакция, надо сказать, очень неожиданная — и неожиданность ее заключается в полном искажении сути», — заявила она, добавив, что Лукашенко знает об ответе российского премьер-министра на его высказывание.

Эйсмонт добавила, что Лукашенко имел в виду то, что и Белоруссия, и Россия уже «навоевались». По ее словам, в постсоветский период не Минск отрекался от чего-либо, а Москва, «и не единожды».

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Пресс-секретарь отметила, что для главы российского правительства более странной должна выглядеть ситуация, когда две страны «погрязли в бесконечных переговорах» по нефти, газу и продуктам питания, несмотря на пройденные вместе испытания. По ее словам, России и Белоруссии нужно в первую очередь решать эти вопросы, вместо того, чтобы вспоминать прошлое.

Лукашенко в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар» заявил, что Белоруссию втягивали в войны начиная с 1812 года. В связи с этим он сказал, что это были «не наши войны».

В ответ российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что недопустимо называть «участием в чужих войнах» защиту от иностранных захватчиков. По его словам, наши предки, жившие на территории России и Белоруссии, боролись за свою землю.

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Медведев, войны
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