В Белоруссии ответили на реакцию Медведева на слова о чужих войнах

В Белоруссии ответили на реакцию Медведева на слова о чужих войнах

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о «не наших войнах» были вырваны из контекста и искажены. Об это «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Реакция, надо сказать, очень неожиданная — и неожиданность ее заключается в полном искажении сути», — заявила она, добавив, что Лукашенко знает об ответе российского премьер-министра на его высказывание.

Эйсмонт добавила, что Лукашенко имел в виду то, что и Белоруссия, и Россия уже «навоевались». По ее словам, в постсоветский период не Минск отрекался от чего-либо, а Москва, «и не единожды».

Пресс-секретарь отметила, что для главы российского правительства более странной должна выглядеть ситуация, когда две страны «погрязли в бесконечных переговорах» по нефти, газу и продуктам питания, несмотря на пройденные вместе испытания. По ее словам, России и Белоруссии нужно в первую очередь решать эти вопросы, вместо того, чтобы вспоминать прошлое.