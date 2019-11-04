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Диетолог оценила идею худеть без физических упражнений

Диетолог и профессор Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева прокомментировала РБК идею о том, могут ли люди похудеть, не прибегая к физическим упражнениям. О таком подходе ранее сообщил портал Food.News со ссылкой на экспертов в области питания, составивших список рекомендаций для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса, но по каким-то причинам не может регулярно заниматься спортом.

Как утверждает Королева, в первую очередь в ежедневный рацион нужно добавить источники полноценного белка и сократить поступление простых углеводов. «В каждой рекомендации есть свои рациональные зерна. Если мы говорим об источниках полноценного белка, то они обязательно должны быть в рационе. Белок, перерабатываясь в организме, повышает скорость метаболических процессов. Также он встраивается в мышечную ткань, и если в перспективе человек начнет двигаться — то ему будет чем заполнить мышечные элементы. Если мы говорим о сокращении простых углеводов — сладкого, то это вне всякого сомнения низкая скорость метаболизма, жировые отложения в подкожно-жировую клетчатку и тенденция к набору массы тела», — рассказывает Королева. 

Также диетолог рекомендует следить за уровнем стресса и постоянно держать его на «пониженной планке». «Мы живем в условиях нездоровой окружающей нас составляющей, и высокого уровня стресса, и относительно все более искусственной еды. Поэтому уровень стресса должен быть низкий, чтобы не было беспорядочного переедания, и для того чтобы не было набора веса. Каким образом мы будем его снижать? Неплохо было бы начать двигаться, потому что физическая нагрузка позволяет контролировать стресс и снижать уровень кортизола, тем самым приводя в тонус мышечное волокно», — говорит эксперт

Помимо этих рекомендаций, Королева все же посоветовала подходить к диете и здоровью организма комплексно, чтобы получить не «одноразовый» эффект, а закрепить результат в долгосрочной перспективе. Так, системный подход должен включать в себя физическую нагрузку и рациональное питание — именно так человек будет управлять уровнем стресса и укреплять свою мышечную массу, поддерживая стройность. 

«При системном подходе мы можем и получить желаемый результат и даже больше, в виде просто совершенствования своей жизни и поддержания активного долголетия», — заключила Королева.

Ранее Роспотребнадзор заявил о лишнем весе и ожирении у 50% взрослых россиян. 

Теги: здоровье, диета, питание, общество, новости РБК
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