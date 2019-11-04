«ВКонтакте» начала эксперимент по защите от кибербуллинга

«ВКонтакте» начала эксперимент по защите от кибербуллинга

Функция по борьбе с оскорблениями в комментариях была запущена «ВКонтакте», об этом говорится в пресс-релизе социальной сети.

Эксперимент по вводу новой функции специально проводится в День народного единства. По его итогам разработчики «ВКонтакте» оценят эффективность механики.

Функция заключается во введении новых алгоритмов, которые при наборе комментария определяют, есть ли в нем признаки оскорбления. В случае их выявления автор получает совет отказаться от обидного фрагмента и не тратить время на агрессию.

Разработчики считают, что новые меры позволят защитить детей и подростков от кибербуллинга (травли в интернете) и издевательств, в том числе по национальному признаку.

В сентябре социальная сеть ввела предупреждения о наличии недостоверной информации в сообществах, посвященных отказу от прививок. При входе на страницу «антипрививочной» группы пользователи начали получать уведомление

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