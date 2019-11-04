В Удмуртии по обвинению во взяточничестве арестовали замминистра культуры

В Удмуртии по обвинению во взяточничестве арестовали замминистра культуры

Заместитель министра культуры Удмуртии заключен под стражу по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.

По материалам ФСБ в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, замминистра потребовал от предпринимателя «откат» за помощь в исполнении и пролонгации договора поставки.

Чиновника с поличным задержали сотрудники ФСБ при получении второй части взятки размером 280 тыс. руб. По ходатайству следователя он заключен под стражу.

Согласно данным официального сайта министерства культуры Удмуртской Республики, заместителем главы ведомства является Алексей Петров.

В апреле 2017 года по обвинению в получении взяток был задержан бывший глава Удмуртии Александр Соловьев. Его обвиняли в получении от занимавшихся строительством мостов подрядчиков 139 млн руб. Президент Владимир Путин отстранил Соловьева от занимаемой должности «в связи с утратой доверия». В сентябре 2019 года бывшего чиновника поместили в больницу из-за обострившегося хронического заболевания.