Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня Казанской иконы Божией матери

В Успенском соборе Московского Кремля началась Божественная литургия в честь празднования Казанской иконы Божией матери, которую совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает пресс-служба патриарха.

В богослужении принимает участие архиепископ Дубнинский Иоанн. 3 ноября Патриарх вручил ему грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов с Русской православной церковью. Центр Архиепископии находится в Париже, приходы расположены в Западной Европе, преимущественно во Франции. Ионанн Реннето получил титул «Дубнинский» 14 сентября 2019 года.

Праздник иконы отмечается в один день с Днем народного единства, так как в 1612 году именно с этим образом князь Пожарский вступил в Китай-город после его взятия и избавления Москвы от польских интервентов.

Казанская икона была главной святыней войска Минина и Пожарского во время войны с интервентами.

Празднование дня Казанской иконы Божией матери распорядился отмечать царь Алексей Михайлович в 1649 году после рождения первенца.