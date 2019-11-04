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Актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля

Советскому и российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Вахтангова в Москве, сообщает РЕН ТВ.

У 85-летнего артиста поднялось давление, из-за чего постановку пришлось прервать. В театр была вызвана скорая помощь. Прибывшие врачи осмотрели Ланового, однако госпитализация ему не понадобилась, уточняет «Пятый канал».

«Весна-осень для меня всегда — вопрос «разгула» давления. Когда заканчивается этот период — тогда наступает какое-то постоянство. А пока ничего нельзя сказать, это из-за погоды всегда. В целом все нормально, сейчас я нахожусь дома», — рассказал Лановой РБК.

Василий Лановой — актер, мастер художественного слова, общественный деятель и педагог. В театре им. Вахтангова играет с 1957 года. Известен по ролям в фильмах «Алые паруса», «Война и мир», «Дни Турбиных», «Офицеры» и многих других.

В спектакле «Последние луны» по пьесам Бордона и Мюллера Лановой играет главную роль.

В июле народная артистка СССР Инна Чурикова упала во время спектакля в московском театре «Русская песня». Была вызвана бригада медиков, которая после осмотра актрисы приняла решение о госпитализации.

Теги: Василий Лановой, артист, спектакль, новости РБК
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