Косачев заявил о готовности КНДР снизить военную активность

Северная Корея готова к выполнению договоренностей по денуклеаризации и снижению военной активности на полуострове, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Его слова передает «РИА Новости».

«Есть ощущение, что КНДР готова выполнять свою часть договоренностей, готова идти по пути денуклеаризации», — сказал Косачев в Токио журналистам в рамках встречи спикеров парламентов стран «Большой двадцатки».

При этом политик считает, что процесс денуклеаризации КНДР возможен при снижении военной активности на Корейском полуострове и уменьшении санкционного давления.

Декларация, в которой прописана денуклеаризация, была принята США и КНДР летом 2018 года. Северная Корея пообещала предпринять шаги по сворачиванию ядерной программы в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В октябре КНДР и США провели очередные переговоры по денуклеаризации в Стокгольме. Вашингтон заявил, что они прошли хорошо, но «враждебность на Корейском полуострове нельзя преодолеть за одну субботу». В Пхеньяне переговоры сочли провальными.