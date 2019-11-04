Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
Степан Михалков: чем заняться зимой и куда поехать на машине РБК и Dunlop, 10:17 WSJ узнала о пробных полетах Boeing 737 в США для восстановления имиджа Общество, 10:06 Актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля Общество, 09:59 Косачев заявил о готовности КНДР снизить военную активность Политика, 09:45 В Уфе произошел пожар в мечети Общество, 09:24 Куплю недорого: во что вкладываются инвесторы недвижимости РБК и Элитная недвижимость, 09:10 Подрядчик решил обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан» Бизнес, 09:00 «Билайн» объяснил снижение выручки «бюджетным потреблением» абонентов Технологии и медиа, 09:00 Семь человек пострадали в результате ДТП в Омске Общество, 08:42 В Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных Общество, 08:32 Кузнецов помог «Вашингтону» обыграть «Калгари» Спорт, 08:06 В Госдуме заявили о намерении сохранить ВТО Экономика, 07:43 Экс-министр юстиции Украины сообщила о попытке свержения Зеленского Политика, 07:31 В Сети пожаловались на качество питания в украинской армии Общество, 06:52
Политика ,  
0 
Косачев заявил о готовности КНДР снизить военную активность

Северная Корея готова к выполнению договоренностей по денуклеаризации и снижению военной активности на полуострове, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Его слова передает «РИА Новости».

«Есть ощущение, что КНДР готова выполнять свою часть договоренностей, готова идти по пути денуклеаризации», — сказал Косачев в Токио журналистам в рамках встречи спикеров парламентов стран «Большой двадцатки».

При этом политик считает, что процесс денуклеаризации КНДР возможен при снижении военной активности на Корейском полуострове и уменьшении санкционного давления.

Декларация, в которой прописана денуклеаризация, была принята США и КНДР летом 2018 года. Северная Корея пообещала предпринять шаги по сворачиванию ядерной программы в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В октябре КНДР и США провели очередные переговоры по денуклеаризации в Стокгольме. Вашингтон заявил, что они прошли хорошо, но «враждебность на Корейском полуострове нельзя преодолеть за одну субботу». В Пхеньяне переговоры сочли провальными.

Теги: КНДР
Материалы по теме
Военные Японии и Южной Кореи сообщили о запуске ракет КНДР
Политика
Япония выразила протест из-за запуска баллистических ракет КНДР
Политика
КНДР предложила США не забыть до конца года о дружбе Трампа и Ким Чен Ына
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter