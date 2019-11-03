В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком

В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком

В Омске автомобиль после автозапуска сдвинулся с места, зацепив другую машину, после чего совершил наезд на женщину с ребенком. Об этом местному порталу «Город55» сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

По данным ДПС, авария произошла около 18:00 (15:00 мск) 2 ноября в районе дома № 9/2 на улице Гашека.

Власти установили, что водитель ВАЗ-21099 «Спутник» дистанционно запустил двигатель, чтобы прогреть машину. Но после этого автомобиль начал движение и въехал в стоящую рядом Toyota Corolla, после чего наехал на 31-летнюю женщину и трехлетнего ребенка.

Пострадавшие в ДТП были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента.