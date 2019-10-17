Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи

Кешью, лесной и грецкий орехи, арахис, кедровые орехи и миндаль являются самыми полезными среди прочих видов. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Также ведомство дало рекомендации о том, как выбрать и хранить орехи, чтобы они сохраняли пользу.

Как отмечает Роспотребнадзор, орехи содержат высокое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена и других микроэлементов. Кроме того, в них присутствуют витамины группы В и жирные кислоты, в том числе Омега-3.

По рекомендации ведомства, орехи необходимо есть не чаще одного-двух раз в неделю небольшими порциями (около 35 г). При этом их следует употреблять с молочными или кисломолочными продуктами, мясом или десертами. Сочетание орехов со злаками (например, в выпечке, мюсли или других сухих завтраках) усиливает в организме аминокислотный дисбаланс.

У тех, кто регулярно питается орехами, снижается риск развития коронарной недостаточности, а также уменьшается уровень холестерина в крови, отмечает Роспотребнадзор. Их также рекомендуют включать в диету для людей с диабетом, так как у орехов низкий гипогликемический индекс.

Роспотребнадзор при этом не рекомендует злоупотреблять орехами, поскольку они могут вызвать аллергию (к ним чувствительны более 1% населения). Эти продукты также представляют опасность по микробиологическим показателям (сальмонелла, бактерии группы кишечной палочки) и плесени. Кроме того, орехи хорошо накапливают радионуклиды и пестициды.