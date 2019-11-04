В Сети пожаловались на качество питания в украинской армии

В Сети пожаловались на качество питания в украинской армии

Военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Гром пожаловался на качество питания в некоторых частях вооруженных сил страны. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Гром напомнил, что в стране по-прежнему существует 1,5%-ный военный налог, и поинтересовался, куда уходят средства, выделяемые на поставки продуктов в военные части на территории Украины.

«Тот, кто не хочет кормить свою армию, будет скоро кормить чужую», — отметил военнослужащий.

Ранее в Сети сравнили стоимость товаров в России и Украине. Согласно результатам сравнения цен в продуктовых магазинах «Ашан» в Саратове и в Киеве, россиянам большинство основных продуктов обходится дешевле, чем украинцам.