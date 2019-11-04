В Пентагоне опровергли сведения об обстреле патруля США в Сирии

В Пентагоне опровергли сведения об обстреле патруля США в Сирии

Американские военнослужащие, производившие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артобстрел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального командования (CENTCOM) вооруженных сил США.

По данным ведомства, патрульные стали свидетелями многочисленных артиллерийских ударов, однако не попали под огонь. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Центрального командования, снаряды упали на расстоянии в километр от американского патруля.

3 ноября в Минобороны России сообщили, что на северо-востоке Сирии союзные Турции отряды сирийской оппозиции обстреляли колонну армии США, продвигавшуюся в направлении Ирака. По данным российского ведомства, инцидент произошел в районе населенного пункта Тель-Тамер.

США начали вывод своих вооруженных сил с северо-востока Сирии после начала военной операции Турции «Источник мира». На стороне Анкары в ней участвовали отряды противников действующего президента Сирии Башара Асада. Американские военные сохранили присутствие в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщил президент США Дональд Трамп, Вашингтон интересуют сирийские нефтяные месторождения, охраной которых займутся американские военные.