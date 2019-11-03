Минобороны России сообщило об обстреле колонны США протурецкими боевиками

Инцидент произошел на северо-востоке Сирии. По данным военного ведомства, в результате обстрела никто не погиб

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Союзные Турции отряды сирийской оппозиции обстреляли на севере Сирии колонну американской армии, которая продвигалась в сторону Ирака, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова. По его словам, инцидент произошел 3 ноября в районе населенного пункта Тель-Тамер.

Борзенков сообщил, что данная информация была получена с американской стороны. По его словам, в результате инцидента никто не погиб.

США начали вывод своих сил из северо-восточной Сирии после начала турецкой военной операции «Источник мира» против курдских формирований. На стороне Турции в ней участвовали отряды противников действующего президента Башара Асада.

Американские военные покинули базы в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака, однако сохранили свое присутствие в провинции Дейр-эз-Зор. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страну интересует не патрулирование сирийско-турецкой границы (этим сейчас занимается в том числе и военная полиция России), а нефтяные месторождения, которые будут охранять американские военнослужащие.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь обвинила США в незаконном вывозе нефти из северо-восточных районов Сирии. По ее словам, под предлогом борьбы с террористами американцы контрабандно вывозят из страны нефть на сумму более $30 млн в месяц.