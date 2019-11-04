СМИ сообщили о запуске в космос стеклянного шара перед Новым годом

СМИ сообщили о запуске в космос стеклянного шара перед Новым годом

В конце декабря Россия запустит в космос сферический стеклянный космический аппарат «Блиц-М». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы.

По данным агентства, «Блиц-М» необходим для проведения работ по уточнению гравитационного поля планеты. Аппарат планируют вывести на орбиту в конце декабря этого года. Его запустят на ракете-носителе «Рокот» вместе с тремя спутниками связи «Гонец-М». Старт ракеты-носителя намечен на 25 декабря, он будет осуществлен с космодрома Плисецк.

Космический аппарат «Блиц-М» создали в Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения». Как сообщает «РИА Новости», аппарат предназначен для того, чтобы с высокой точностью определять орбиты геодезических и навигационных спутников, а также производить калибровку измерительные радиотехнических систем на орбите Земли.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили о планах заменить ракету-носитель «Ангара» на «Союз 2.1». С его помощью госкорпорация в 2021 году запустит спутник «Гонец».