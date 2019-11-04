Семьям погибших на танкере «Залив Америка» выплатят по ₽1 млн

Компания-судовладелец «Наяда» выплатит по одному млн. руб. семьям погибших на танкере «Залив Америка», где ранее произошел взрыв газа. Об этом сообщается на сайте компании.

Как следует из текста сообщения, судовладелец также возьмет на себя расходы по организации похорон. В компании сообщили, что компенсации семьям погибших в результате взрыва выплатят до 10 ноября этого года. По данным судовладельца, в момент аварии на танкере не велись ремонтные работы, сейчас судно находится в морском порту Находки.

В субботу 2 ноября в Находке на танкере «Залив Америка» произошел хлопок газа. В результате инцидента погибли два человека, третьего объявили пропавшим без вести. Позже его гибель подтвердили, однако тело третьего погибшего пока не нашли, поиски продолжаются. По факту взрыва возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц), Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.