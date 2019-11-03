В Находке возобновили поиски тела члена экипажа танкера «Залив Америка»

В порту Находка возобновили поиски члена экипажа танкера «Залив Америка», на котором произошел врыв газа. Об этом ТАСС сообщили в аварийно-спасательном подразделении порта.

Поиски были приостановлены на ночь. Сейчас в них участвуют портовые службы и маломерные суда.

В субботу, 2 ноября, на судне «Залив Америка», произошел хлопок газа. В результате два человека погибли, третий был объявлен пропавшем без вести. Позже в Росморречфлоте ТАСС подтвердили гибель третьего члена экипажа. Его тело пока не нашли. Всего, по данным агентства, на борту находились девять человек.

Из-за взрыва на танкере следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Также проверку организовала Дальневосточная транспортная прокуратура.