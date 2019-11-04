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Конгрессмен с Гавайев обвинила Трампа в желании отнять нефть у сирийцев

Президент США Дональд Трамп преследует цель захватить принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения. Об этом сообщила член палаты представителей США от второго округа Гавайев Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США от Демократической партии, в эфире телеканала Fox News.

Габбард напомнила, что американские власти должны обеспечивать национальную безопасность США, отметив, что Трамп «изменил курс».

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«Теперь он хочет оставить войска в Сирии не для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена на территории России), а для охраны не принадлежащих США месторождений нефти», — заявила представитель Демократической партии, отметив, что нефтяные месторождения принадлежат народу Сирии. По словам Габбард, таким образом население Сирии лишается основного источника необходимых для выживания ресурсов и энергии.

В начале ноября Трамп назвал контроль над нефтью основной задачей, стоящей перед США в Сири, отметив, что американские военные остаются в стране именно с этой целью. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Вашингтон в незаконном вывозе нефти из северо-восточных районов Сирии.

Теги: США, Сирия
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