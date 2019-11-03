В Таганроге произошел пожар на кровле цеха на площади 800 кв. м

В Таганроге произошел пожар на кровле цеха на площади 800 кв. м

Пожар произошел на кровле неэксплуатируемого цеха на предприятии «Красный гидропресс» в Таганроге, сообщила пресс-служба МЧС по Ростовской области. Площадь пожара изначально составила 600 кв. м. Пострадавших нет. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Для его ликвидации от МЧС по Ростовской области привлекались 32 человек и 10 единиц техники. Огонь удалось локализовать в 18:45 мск.

Позднее в МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано, а площадь составила 800 кв. м, передало «РИА Новости».

В Жуковском Московской области в субботу утром загорелся склад на площади около 1,8 тыс. кв. м. Пожар был локализован в 5:53 мск. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В тушении пожара участвовали 59 человек и 16 единиц техники.