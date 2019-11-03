Кремль назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Кулак, показанный президентом Владимиром Путиным после просьбы выделить средства на велодорожку в калининградском парке, — «чудесно сформулированная рекомендация», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

31 октября Путин прилетел в Калининградскую область, где в том числе пообщался и с руководителем парка «Куршская коса» о выделении средств на строительство велосипедной дорожки протяженностью более 40 км. Путин отметил, что с этим вопросом лучше обратиться к главе региона Антону Алиханову. Последний сказал, что решение выделить деньги на дорожку уже принято.

Руководитель «Куршской косы» сообщил, что на строительство велодорожки необходим 451 млн руб., на что в ответ Путин показал ему кулак. «Ничего себе велодорожка!» — сказал президент, но пообещал решить вопрос ее строительства, сообщил «РБК Калининград».