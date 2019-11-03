В Жуковском загорелся склад на площади около 1,8 тыс. кв. м

В Жуковском загорелся склад на площади около 1,8 тыс. кв. м

В Жуковском (Московская область) загорелся склад на площади около 1,8 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Склад находится на улице Кооперативная, площадь пожара составила 1 750 кв. м. Пожар был локализован в 5:53 мск. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 59 человек и 16 единиц техники. По информации Агентства «Москва», сообщение о возгорании поступило в 4:14 мск.

Ранее, 1 ноября, в Подмосковье загорелся склад с древесиной. Пожару присвоили второй ранг сложности. Он был локализован на площади 1,7 тыс. кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.