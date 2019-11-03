В посольстве опровергли данные о пострадавших в ДТП во Франции россиянах

В посольстве опровергли данные о пострадавших в ДТП во Франции россиянах

Среди пострадавших в аварии в департаменте Сомме на севере Франции, где перевернулся автобус, нет россиян, сообщило посольство России в Париже на своей странице в Facebook.

Дипломаты ссылаются на информацию от жандармерии департамента.

Ранее портал Courrier picard сообщил, что на севере Франции перевернулся автобус, следовавший по маршруту Париж — Лондон. По его информации, водитель не справился с управлением на мокрой трассе. Портал сообщал, что среди пострадавших помимо граждан России были пассажиры из Штатов, Испании, Австралии и Великобритании. Всего в автобусе находились 33 человека, в том числе водитель. Все они были госпитализированы, четверо из них получили серьезные травмы.