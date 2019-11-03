Столтенберг выступил против исключения Турции из НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отклонил призывы по исключению Турции из НАТО, отметив, что она является важным союзником альянса и имеет законные интересы по обеспечению своей безопасности. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag. Изложение интервью приводит турецкое агентство Anadolu.

Столтенберг отметил, что в борьбе с ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России) «Турция внесла решающий вклад в уничтожение так называемого халифата». Помимо этого, по словам генсека, ни один другой союзник не принимает такое число сирийских беженцев — уже 3,6 млн человек. «И ни один другой союзник альянса не пострадал больше от атак террористов, чем Турция», — подытожил Столтенберг.

Генсек отклонил призывы западных политиков и антитурецких лоббистских групп приостановить членство страны в НАТО или исключить ее из альянса из-за проводимой Анкарой на северо-востоке Сирии военной операции «Источник мира» против курдских формирований. В отличие от Евросоюза, НАТО не имеет механизма, позволяющего приостановить или исключить из своего состава страну-участницу, отметил Столтенберг.

Турция начала военные действия в Сирии 9 октября. Ее действия раскритиковали Вашингтон и европейские страны. Позднее США и Турция договорились временно приостановить операцию в обмен на снятие с Анкары экономических санкций.

22 октября турецкий и российский президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин подписали соглашение, согласно которому курдские формирования должны были за 150 часов покинуть приграничную турецкую зону в Сирии. После отвода сил Анкара обязалась завершить операцию. 29 октября в российском Минобороны после патрулирования зоны сообщили о полном выполнении условий заключенного меморандума.