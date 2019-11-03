СК начал проверку после гибели подростка на вечеринке в Перми

Следствие начало проверку после смерти 16-летнего подростка в пермской квартире, в которой проходила вечеринка, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В СК отметили, что признаков насильственной смерти не обнаружили, сейчас проводятся необходимые проверки, назначена судебно-медицинская экспертиза. С вечеринки госпитализировали также 15-летнего юношу, он находится в тяжелом состоянии, сообщили в краевом минздраве.

По данным «КП-Пермь», четыре подростка отмечали день рождения по адресу ул. Плеханова, д. 2. Через несколько часов они обнаружили одного из ровесников мертвым. Скорая, приехавшая на вызов, доставила в больницу второго подростка с признаками отравления, пишет издание. Еще одного юношу в токсикологическое отделение увезли из отделения полиции.

В середине октября СК начал проверку после смерти подростка, тело которого обнаружили в квартире в Приозерске. Как сообщало издание 47news, приехавшие на вызов медики сделали подростку укол, после чего тот скончался. По информации портала, ранее девятиклассник лечился в стационаре центральной городской больницы с подозрением на гастрит.